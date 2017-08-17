Мужчина на Крещатике передумал прыгать с отеля

17.08.17 16:20Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Четырехчасовые переговоры с потенциальным самоубийцей дали результат.

Мужчина, который в течение последних четырех часов угрожал самоубийством на Крещатике, отказался от своих намерений и вернулся на балкон в гостиницу. Об этом сообщает издание Страна.

По информации издания, убедить мужчину отказаться от самоубийства помогли переговоры с полицией, работниками гостиницы и представителями консульства РФ.

Нампомним, ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик. Он влез на сетку, натянутую на уровне третьего этажа, и требовал консулов ​​РФ и Канады.

В ходе переговоров выяснилось, что мужчину зовут Тимур, он накануне въехал в номер 205 гостиницы Крещатик по паспорту гражданина Канады. О себе сообщил, что родом из Донецка, а также что никому не доверяет и боится, что его убьют.

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