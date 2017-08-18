Минулої доби гарячою точкою в зоні АТО стала Авдіївська «промка»: є поранені

18.08.17 08:04Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

У районі проведення АТО, наприкінці минулої доби інтенсивність обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угруповань не зменшувалась

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Основна активність ворога фіксувалась у районі Авдіївської промзони. Тут з 18 години і до опівночі бойовики 5 разів били по наших позиціях з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, на донецькому напрямку, двічі під ворожим вогнем опинились українські опорні пункти неподалік Новоселівки (Друга). А близько 21 години злочинці вчергове зі стрілецької зброї обстріляли будинки мирних мешканців селища Зайцево.

На луганському напрямку ворог відкривав вогонь на підступах до Кримського, Станиці Луганської, Новоолександрівки. А у результаті обстрілу з гранатомету наших укріплень у районі Троїцького, один український боєць отримав поранення.

На маріупольському напрямку наприкінці доби було відносно тихо. Лише поблизу Широкиного бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 27 разів порушили перемир’я. Двоє наших військових отримали поранення.

Майже на усі вогневі провокації сили АТО відповідали щільним вогнем на ураження противника.

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