В Україні за роки незалежності затримали 120 тис. незаконних мігрантів

18.08.17 12:00Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

На українському кордоні за роки незалежності прикордонники затримали 120 тисяч незаконних мігрантів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зокрема, за останні 2 роки виконано 20 тисяч доручень уповноважених державних органів та складено 60 тисяч протоколів за незаконне перетинання державного кордону. Виявлено та вилучено 2,2 тисячі автомобілів, 1800 одиниць зброї, 230 тисяч штук боєприпасів, 375 кілограмів наркотичних речовин.

За півроку 2017-го при спробі порушення "зеленого кордону" прикордонники затримали 320 мігрантів та дискредитовано низку напрямків їх переміщення.

Загалом за часи незалежності України на державному кордоні за незаконне перетинання затримано більше 120 тисяч таких "мандрівників".

Пік потоку мігрантів фіксувався у 1994-1999 роках, коли було затримано більше 65 тисяч іноземців. У наступні три роки відбувся спад незаконної міграції на 50-70%. Однак у 2003-2005 роках злочинні елементи реструктурували потоки і, як наслідок, активізація нелегальної міграції, в основному через значне збільшення мігрантів з країн СНД. Чергові декілька років основною категорією незаконних мігрантів залишаються саме громадяни СНД.

Починаючи з 2008 на кордонах з країнами ЄС вдалося зменшити кількість спроб порушення державного кордону незаконними мігрантами на 10% і в подальші роки фіксується постійний спад незаконної міграції. Для прикладу, у 2008 році за незаконне перетинання кордону затримано 3,4 тисячі мігрантів, а в 2016 – 1 тисяча.

Як правило, для переміщення незаконних мігрантів територією України на початку використовуються способи їх легального в’їзду по дійсним документам з різною метою, зокрема, навчання, туризм, ділова, приватна. А вже далі організовується їх подальший рух на західну ділянку, аби незаконно порушити кордон.

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