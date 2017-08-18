Миколаївські патрульні затримали неадекватного злодія

Вчора, близько 3-ї години ночі, патрульні отримали повідомлення про пограбування на перехресті вулиць Московська та Погранична.

Про це повідомляє Миколаївська правда

Заявник розповів, що перебував у кафе неподалік. Невідомий чоловік запитав, чи немає в нього ножа, щоб порізати кавун. Не передчуваючи нічого поганого, той протягнув незнайомцю складаний ніж. В подальшому зловмисник, погрожуючи йому розправою, відібрав гроші та вигнав з кафе.

Заявник одразу вказав на свого кривдника патрульним, які прибули на місце злочину. Той, в свою чергу, почав заперечувати всі його слова. Коли ж охоронці порядку запросили його проїхати до відділу поліції, підозрюваний відштовхнув одного з патрульних та намагався втекти. Але інспектори одразу затримали та одягнули на нього кайданки.

Обох чоловіків патрульні доставили до відділу поліції. В приміщенні відділу ймовірний грабіжник почав поводити себе неадекватно та намагався вдаритись головою об стіну, але коли зрозумів, що інспектори не дозволять йому цього зробити, заспокоївся та зізнався у правопорушенні.