Ревизия "Метро" в Николаеве закончилась двумя нарядами полиции

Сегодня, 18 августа, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов совместо с журналистами проводит рейд по торговому центру «Метро» на проспекте Героев Украины.

Об этом с места событий передает корреспондент Шиповника.

Так, с первых же минут в торговом зале ситуация начала накаляться. Представители администрации магазина не захотели представляться, после чего администратор Тимур Цасидзе вызвал на помощь правоохранителей.

Кроме того, в администрации «Метро» препятствовали журналистам в видеосъемке, заявляя, что супермаркет ‒ это режимный объект.

После приезда двух нарядов патрульных полицейских разговор диалог между «ревизором» и администратором начал налаживаться.