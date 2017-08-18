Восемь бойцов из иловайского котла все еще в плену

18.08.17 15:03Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Военные уже три года находятся у сепаратистов

В плену у сепаратистов уже три года находятся восемь украинских бойцов, которые воевали в Иловайском окружении в августе 2014 года. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина о потерях сил АТО в боях за Иловайск.

"По результатам обработки сообщается, что общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составляют 437 человек (погибло - 192, получили ранения - 212, считаются пропавшими без вести - 25, удерживаются в заложниках - 8)", - говорится в ответе.

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