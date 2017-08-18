В Николаеве электрик погиб от удара током на рабочем месте

18.08.17 16:26Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 18 августа, в Николаеве в подъезде дома №24 по улице Большой Морской погиб электрик на рабочем месте от удара током во время работы со счетчиком.

Врачи скорой помощи, которые прибыли по звонку очевидцев, на месте констатировали смерть. На место происшествия прибыли представители различных инстанций.

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