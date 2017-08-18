В Зайцево обстреляли украинских наблюдателей

18.08.17 17:35Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Группу СЦКК обстрелял снайпер

Утром 18 августа автомобиль наблюдательной группы Украинской стороны совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК), которая прибыла в Зайцево для уточнения разрушений, был обстрелян снайпером со стороны сепаратистов. Об этом сообщает штаб АТО.

Наблюдатели невредимыми покинули место обстрела. Украинская сторона СЦКК осудила обстрелы населенных пунктов.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - отмечается в сообщении.

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