Лоукост-террор. ИГИЛ продолжает атаковать Европу

18.08.17 20:18Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В разгар курортного сезона курорты испанской Каталонии стали объектами атак террористов.

В Европе снова бушует терроризм. Вчера в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей на главной туристической улице города - Рамбла.

В результате теракта погибли 13 человек, более 100 человек получили ранения. Двое нападавших были задержаны полицией, третьего застрелили в перестрелке.

"Исламское государство" заявило о своей ответственности за нападение.

Через несколько часов в городе Камбрильс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов, пострадали семь человек, полиция признала инцидент терактом.

Наезд в Барселоне

Улица Рамбла – La Rambla – одна из главных туристических визиток каталонской столицы.

Улица с широким променадом протянулась на 1,2 км, от площади Каталонии до памятника Христофору Колумбу на побережье.

Микроавтобус въехал в пешеходную зону со стороны площади Каталонии и направился прямо на людей. Он проехал примерно 600 метров. Фургон был арендован.

Под колеса попали туристы из 24 стран. Среди жертв граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира.

Новая стратегия ИГИЛ

Террористическая организация "Исламское государство" объявила, что теракт совершили "ее солдаты".

Цель террористов – месть государствам-членам коалиции, объединившихся в борьбе против ИГИЛ.

Микроавтобус, въехавший в толпу, был арендован незадолго до теракта. Причем на те же документы злоумышленники арендовали две похожие машины. Одна из них осталась на Рамбле, а вторую полиция нашла на улице в городе Vic неподалеку Барселоны.

Ранее таким же образом был совершен теракт на набережной в Ницце.

"Исламское государство" выпустило для своих последователей подробное руководство, как устраивать бойни с помощью грузовиков, фур и легковых автомобилей, а также инструкции по организации поножовщины и взрывов и захвату заложников.

Убийство мирных жителей объявляется "халяльным", то есть позволительным в рамках ислама. Это относится к бизнесмену, едущему на работу на такси, молодежи, занимающейся спортом в парке, старику, стоящему в очереди за сэндвичем. Вселять ужас в сердца неверных - долг мусульманина.

Почему Испания?

"Испания - одна из ключевых стран для символики джихадистов, и подобная атака была почти неизбежна", - полагает директор Центра исследований безопасности Хосе Хулио Фернандес Родригес.

ИГИЛ уже несколько месяцев терпит поражение в войне на своей базовой территории, а этими ударами в Европе пытается выиграть сражение на ниве пропаганды. Нынешним методам террористов - с низкими издержками и в незащищенных местах - трудно что-то противопоставить, признал эксперт, они оказались результативными в разных местах: Лондон, Париж, Берлин.

Родригес не считает, что в Барселоне дали сбой механизмы безопасности: с тех пор как в Испании был объявлен 4-й (по 5-балльной шкале) уровень террористической угрозы, было арестовано более 180 человек, имевших отношение к джихадизму. "Предсказать действия подобного типа невозможно, хотя, конечно, необходимо проанализировать, нет ли других ошибок, которые помогли бы понять причины этого теракта", - заметил он.

Более 90% террористов, которые нанесли атаки в Европе в последние годы, сами выросли на этом континенте и учились в европейских школах.

Испания ужесточила стратегию по борьбе с терроризмом после смертоносной атаки в 2004 году на железнодорожном вокзале в Мадриде и активизировала соответствующие меры в 2015-м, но теракт в центре Барселоны выявил ограниченность подобных усилий.

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