АТО: Основним епіцентром протистояння і далі залишається Авдіївська промзона

19.08.17 08:02Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін.

Російсько-окупаційні угруповання продовжили порушувати перемир’я, використовуючи при цьому здебільшого гранатомети і стрілецьку зброю.

Основним епіцентром протистояння і далі залишається Авдіївська промзона. Тут, після 18 години, бойовики тричі обстрілювали наші позиції з мінометів різних калібрів, танку та гранатометів. Вогнем у відповідь українські бійці жорстко придушували активність противника. У ході одного з таких протистоянь один український військовий отримав поранення.

На Маріупольському напрямку бойовики з 82-міліметового міномету та великокаліберних кулеметів майже годину били по наших укріпленнях на підступах до Чермалика. Крім того, наприкінці доби, під ворожим вогнем опинились українські позиції неподалік Павлополя, Лебединського, Широкиного. А, внаслідок обстрілу нашого опорного пункту у районі Водяного, ще один українських захисник отримав поранення.

На Луганському напрямку, ввечері, було відносно спокійно. Проте і тут, поодиноко, бандити використовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Новозванівки та Новоолександрівки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили режим тиші. В ході бойових дій троє українських воїнів отримали поранення, інформує штаб АТО.

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