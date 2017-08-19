В Николаеве ВАЗ сбил мужчину

Вечером в пятницу, 18 августа, на улице Николаевской в Николаеве автомобиль ВАЗ 2114 сбил пешехода.

Об этом сообщают "0512".

ВАЗ ехал по ул. Николаевской, со стороны ул. Космонавтов. Перед перекрестком с ул. Васляева водитель заметил впереди пешехода, идущего по проезжей части. Когда автомобиль приблизился к пешеходу, тот неожиданно то ли прыгнул, то ли упал прямо на капот.

В результате ДТП пешеход — пожилой мужчина — был травмирован. «Скорая» доставила пострадавшего в БСМП. О его состоянии ничего не известно.