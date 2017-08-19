Миколаївські патрульні знову вилучили наркотичні засоби

19.08.17 13:38Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

У ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання «МАК» співробітниками Братського відділу поліції була отримана інформація про те, що 33-річний мешканець райцентру незаконно зберігає наркотики.

18 серпня під час проведення санкціонованого обшуку на території домоволодіння господаря поліцейські знайшли речовину рослинного походження у висушеному та подрібненому стані з характерним запахом коноплі.

Домовласник запевняє правоохоронців, що зберігав наркозілля для власного вжитку. Близько 100 г канабісу були направлені на експертне дослідження.

Слідчими Братського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст.309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Повідомляє свідок.інфо

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