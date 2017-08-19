Главу Новоодесского райсовета отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 350 тыс. грн.

19.08.17 14:36Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Центральный районный суд города Николаева принял решения о заключении под стражу главу Новоодесского райсовета Юрия Ипатенко.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания, в субботу, 19 августа.

Так, прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу Юрия Ипатенко с возможностью внесения залога в 3 миллиона гривен. Сторона защиты обвиняемого настаивала, что Ипатенко и вовсе не виновен.

Заслушав все стороны судебного процесса, судья Светлана Скрипченко постановила заключить Ипатенко под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 350 тысяч гривен.

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