05.08.17 17:506030
Главу Новоодесского райсовета отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 350 тыс. грн.
|19.08.17 14:36
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Центральный районный суд города Николаева принял решения о заключении под стражу главу Новоодесского райсовета Юрия Ипатенко.
Центральный районный суд города Николаева принял решения о заключении под стражу главу Новоодесского райсовета Юрия Ипатенко.
Об этом стало известно в ходе судебного заседания, в субботу, 19 августа.
Так, прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу Юрия Ипатенко с возможностью внесения залога в 3 миллиона гривен. Сторона защиты обвиняемого настаивала, что Ипатенко и вовсе не виновен.
Заслушав все стороны судебного процесса, судья Светлана Скрипченко постановила заключить Ипатенко под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 350 тысяч гривен.