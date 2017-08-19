У Фінляндії підвищують рівень безпеки в аеропортах і вокзалах

19.08.17 14:58Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

"Фінська поліція заявила, що вони посилили безпеку в аеропорту Гельсінкі та на залізничних вокзалах", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої телерадіокомпанії Yle, в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік з ножем напав на декількох людей у центрі міста.

Поліція зазначила, що підозрюваний у цьому інциденті отримав постріл у ногу та був узятий під варту. Людям радять триматися подалі від центру.

Також є повідомлення про те, що одна людина загинула, однак чиновники офіційно не підтвердили цю інформацію, як і точну кількість постраждалих.

Очевидці повідомляють, що кілька людей лежали на землі на центральній ринковій площі міста. Є інформація, що нападників було декілька.

На місці інциденту поліція проводила спецоперацію.

Похожие новости

24.03.16 12:19Требования к безопасности во время футбольных матчей значительно усилены. В мэрии обсудили детали проведения II круга чемпионата Украины по футболу в Николаеве

03.03.16 09:45СМИ Скандинавии и Финляндии: Норвегия — разведывательная сверхдержава Севера

07.05.14 09:27Акции ко дню Победы на Днепропетровщине будут охранять полки нацобороны

24.10.08 14:37Юные помощники спасателей пошли в народ

21.10.08 16:02Спасатели показали николаевским детям, что знания - сила

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 253583, РРРК 253527, РРРК 253666

Суббота, 19.08.2017

Закругление верхнее-левое

17:27В одном из баров Николаева в ходе ссоры убили мужчину

17:00Университет кораблестроения потерял пять миллионов гривен

16:50На Миколаївщині горить 50 га лісу

16:29На Закарпатье расстреляли мужчину

15:50В Николаеве собака выпала с третьего этажа: зоозащитники снова подозревают, что ей «помогли»

15:36Mercedes представил самый шикарный кабриолет в мире

14:58У Фінляндії підвищують рівень безпеки в аеропортах і вокзалах

14:36Главу Новоодесского райсовета отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 350 тыс. грн.

14:17Майбутніх абітурієнтів попередили про зміни у ЗНО з іноземних мов

13:56Солнечное затмение 21 августа 2017 года: когда и где смотреть

13:38Миколаївські патрульні знову вилучили наркотичні засоби

13:18Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

12:25В 100 школах Украины внедрят новый учебный стандарт - Гриневич

12:10В Николаеве ВАЗ сбил мужчину

11:38С 20 августа в Николаевской области будет запрещен вылов раков

11:09За неделю Николаев пополнился 96 младенцами

10:48На пороге синоптических изменений: украинцам сделали серьезное предупреждение

10:20Сегодня Яблочный Спас

10:00Анатолий Ильиченко готов подарить свое гражданство Саакашвили

09:39У топ-5 найвідповідальніших нардепів увійшов Вадатурський

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.08.17 17:506030

Вся правда про растворимый цикорий: польза и вред

05.08.17 18:105760

ТОП-5 знаменитостей с серьезными психическими расстройствами

05.08.17 18:303230

У николаевца изъяли 21 куст конопли

05.08.17 18:503490

В Николаеве заминировали «Рыбачий стан»

Самые читаемые

17.08.17 20:058010

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

06.08.17 19:067450

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:247080

Голливудская пара приехала в Украину

06.08.17 09:276800

15 минут езды от Николаева и вы в сказке

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 253583
РРРК 253527
РРРК 253666

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама