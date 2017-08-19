05.08.17 17:506030
У Фінляндії підвищують рівень безпеки в аеропортах і вокзалах
|19.08.17 14:58
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"Фінська поліція заявила, що вони посилили безпеку в аеропорту Гельсінкі та на залізничних вокзалах", - йдеться у повідомленні.
"Фінська поліція заявила, що вони посилили безпеку в аеропорту Гельсінкі та на залізничних вокзалах", - йдеться у повідомленні.
За інформацією місцевої телерадіокомпанії Yle, в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік з ножем напав на декількох людей у центрі міста.
Поліція зазначила, що підозрюваний у цьому інциденті отримав постріл у ногу та був узятий під варту. Людям радять триматися подалі від центру.
Також є повідомлення про те, що одна людина загинула, однак чиновники офіційно не підтвердили цю інформацію, як і точну кількість постраждалих.
Очевидці повідомляють, що кілька людей лежали на землі на центральній ринковій площі міста. Є інформація, що нападників було декілька.
На місці інциденту поліція проводила спецоперацію.