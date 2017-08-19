У Фінляндії підвищують рівень безпеки в аеропортах і вокзалах

"Фінська поліція заявила, що вони посилили безпеку в аеропорту Гельсінкі та на залізничних вокзалах", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої телерадіокомпанії Yle, в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік з ножем напав на декількох людей у центрі міста.

Поліція зазначила, що підозрюваний у цьому інциденті отримав постріл у ногу та був узятий під варту. Людям радять триматися подалі від центру.

Також є повідомлення про те, що одна людина загинула, однак чиновники офіційно не підтвердили цю інформацію, як і точну кількість постраждалих.

Очевидці повідомляють, що кілька людей лежали на землі на центральній ринковій площі міста. Є інформація, що нападників було декілька.

На місці інциденту поліція проводила спецоперацію.