05.08.17 17:506030
На Закарпатье расстреляли мужчину
|19.08.17 16:29
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Убийство произошло рано утром
Убийство произошло рано утром
В селе Стужица Закарпатской области расстреляли местного жителя. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Мukachevo.net.
Отмечается, что убийство совершил закарпатец из пистолета Glock.
Он сделал 4 выстрела в мужчину, который сидел за рулем Skoda. От полученных ранений водитель скончался на месте.
По данным полиции, главного подозреваемого в убийстве уже задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Дело ведется по статье 115 Умышленное убийство.
Согласно неофициальной информации, речь идет о разборках между различными группировками, причастных к переправке нелегалов.