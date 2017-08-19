На Закарпатье расстреляли мужчину

Убийство произошло рано утром

В селе Стужица Закарпатской области расстреляли местного жителя. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Мukachevo.net.

Отмечается, что убийство совершил закарпатец из пистолета Glock.

Он сделал 4 выстрела в мужчину, который сидел за рулем Skoda. От полученных ранений водитель скончался на месте.

По данным полиции, главного подозреваемого в убийстве уже задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Дело ведется по статье 115 Умышленное убийство.

Согласно неофициальной информации, речь идет о разборках между различными группировками, причастных к переправке нелегалов.