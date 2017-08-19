На Миколаївщині горить 50 га лісу В Миколаївській області поблизу с.Новопетрівка горить лісова підстилка на площі 50 га. Робота рятувальників ускладнена сильним вітром. Про це йдеться в повідомленніна сайті відомства. «19 серпня близько 12:00 поблизу с. Новопетрівка Новоодеського району у лісовому урочищі Новопетрівське сталося займання лісової підстилки близько 50 га окремими осередками. Гасіння ускладнюється сильним вітром (6-10 м/с)», - зазначяють в ДСНС. До ліквідації пожежі залучено 75 чол. та 22 од. тех., з них від ДСНС 50 чол. та 12 од. тех. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама