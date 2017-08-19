В одном из баров Николаева в ходе ссоры убили мужчину

В приемное отделение Витовской центральной районной больницы был доставлен 37-летний николаевец без признаков жизни.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает издание Николаевские новости".

Согласно выводам судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, которую, как в дальнейшем выяснили правоохранители, пострадавший получил в питейном заведении на улице Самойловича в Корабельном районе.

Полицейские, опросив свидетелей, выяснили, что за несколько часов до трагедии пострадавший вместе с товарищем распивали спиртные напитки в этом баре. Там он повздорил с барменом из-за якобы ненадлежащего обслуживание.

Ссору нетрезвого клиента с работником решил «уладить» мужчина, который в тот момент проходил мимо. Он несколько раз ударил потерпевшего в лицо, отчего тот упал на пол и больше не поднялся. Как выяснилось, травма головы, полученная посетителем заведения, оказалась не совместимой с жизнью.

Оперативники в течение нескольких часов задержаль 29-летнего убийцу, неоднократно судимого николаевца. Он признался в содеянном и может угодить за решетку на десять лет.