Чиновники Укрзализныци попали под домашний арест

19.08.17 17:58Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Их подозревают в злоупотреблении служебным положением

Соломенский райсуд Киева избрал для трех должностных лиц Укрзализныци, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронных браслетов на срок 59 дней. Об этом в субботу, 19 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба САП. Отмечается, что такое решение суд принял в пятницу, 18 августа.

Кроме домашнего ареста, чиновники должны сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и тому подобное.

Напомним, во вторник, 15 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение в совершении преступлений бывшему заместителю главы Укрзализныци, а также действующим директору департамента госкомпании и замдиректору одного из ее филиалов. Их деяствия повлекли ущерб на 10,2 млн долларов.

Похожие новости

14.06.16 09:26Журналист рассказал о связях “творца схем Курченко” с Яценюком и Порошенко

11.06.16 17:44Луценко назвал имя арестованного чиновника времен Януковича

02.09.15 17:45Суд арестовал главного подозреваемого в беспорядках под Радой

12.02.15 18:46В Николаеве СБУ задержала российского журналиста

06.08.11 11:11Два пути для Украины после ареста Тимошенко

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 253583, РРРК 253527, РРРК 253666

Суббота, 19.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Политик из ФРГ призвал признать Крым частью России

20:4897-летний дедушка стал звездой YouTube после поездки на автомобиле Tesla

20:23В Одесском СИЗО арестантам устроили кровавую месть за зверское убийство сотрудницы, — соцсети

19:51Чем грозят человеку укусы некоторых насекомых

19:25В Николаеве посетителя пивной палатки убили за замечание о некачественной водке

18:55В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации

18:31МККК: На Донбассе убиты почти три тысячи людей

17:58Чиновники Укрзализныци попали под домашний арест

17:27В одном из баров Николаева в ходе ссоры убили мужчину

17:00Университет кораблестроения потерял пять миллионов гривен

16:50На Миколаївщині горить 50 га лісу

16:29На Закарпатье расстреляли мужчину

15:50В Николаеве собака выпала с третьего этажа: зоозащитники снова подозревают, что ей «помогли»

15:36Mercedes представил самый шикарный кабриолет в мире

14:58У Фінляндії підвищують рівень безпеки в аеропортах і вокзалах

14:36Главу Новоодесского райсовета отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 350 тыс. грн.

14:17Майбутніх абітурієнтів попередили про зміни у ЗНО з іноземних мов

13:56Солнечное затмение 21 августа 2017 года: когда и где смотреть

13:38Миколаївські патрульні знову вилучили наркотичні засоби

13:18Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

06.08.17 08:003590

Доба в АТО: 31 обстріл, троє українських військових поранені

06.08.17 08:183360

Великобританія погодилася заплатити за вихід з Євросоюзу

06.08.17 08:343070

Горіла миколаївська квартира

06.08.17 08:526510

Ломаченко дважды отправил Марриагу в нокдаун и досрочно выиграл бой

Самые читаемые

17.08.17 20:058470

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

06.08.17 19:067530

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:247150

Голливудская пара приехала в Украину

06.08.17 09:276860

15 минут езды от Николаева и вы в сказке

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 253583
РРРК 253527
РРРК 253666

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама