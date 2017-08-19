Чиновники Укрзализныци попали под домашний арест

Их подозревают в злоупотреблении служебным положением

Соломенский райсуд Киева избрал для трех должностных лиц Укрзализныци, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронных браслетов на срок 59 дней. Об этом в субботу, 19 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба САП. Отмечается, что такое решение суд принял в пятницу, 18 августа.

Кроме домашнего ареста, чиновники должны сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и тому подобное.

Напомним, во вторник, 15 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение в совершении преступлений бывшему заместителю главы Укрзализныци, а также действующим директору департамента госкомпании и замдиректору одного из ее филиалов. Их деяствия повлекли ущерб на 10,2 млн долларов.