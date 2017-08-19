В Николаеве посетителя пивной палатки убили за замечание о некачественной водке

В пятницу, 18 августа, в Корабельном районе Николаева было совершенно громкое убийство

Об этом «Новостям-N» сообщили родственники погибшего.

Около 12 ночи двое жителей Корабельного района — Александр Лукасевич и его друг Владимир зашли в пивную палатку, расположенную возле железнодорожного переезда. Мужчины попросили налить им по 100 граммов водки. Когда продавщица наливала спиртное, один из Александр обратил ее внимание на то, что водка какая-то мутная — явный фальсифкат. Тем не менее, друзья забрали стаканы и сели за столик.

Продавщица тем временем позвонила кому-то по телефону и сообщила, что «тут какие-то недовольные». Через короткое время в палатке появилось четверо мужчин. Они подошли к друзьям и один из них — молодой человек крепкого телосложения — изо всей силы ударил Александра кулаком по голове. От удара тот сразу упал на землю. Свидетели утверждают, что Александру нанесли еще несколько ударов, после чего мужчины ретировались.

А еще через несколько минут Александр умер — тут же, на месте. Последнее, что он сказал, пытавшемуся привести его в чувство приятелю, было «Не трогай меня... Я засыпаю...».

Приехавшая на место вызова «скорая» ничем помочь пострадавшему не смогла — он был мертв.

Сотрудникам Корабельного райотдела полиции понадобилось менее 12 часов, чтобы найти подозреваемого в совершении убийства. Им оказался местный житель, некий Борчук. Уже на следующий день, около полудня он был задержан. Были задержаны и его спутники. Видеозапись задержания одного из них оказалась в распоряжении «Новостей-N».

В настоящее время Борчук задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в Изолятор временного содержания на ул. Белой. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Александра Лукасевича наступила от кровоизлияния в мозг.

На этом история не закончилась. Как сообщил «Новостям-N» источник в полиции, после задержания Борчука неизвестные начали проявлять невиданную активность, с целью повлиять на следствие и представить случившееся в ином свете. Кое-чего им удалось добиться: приятель погибшего, ставший свидетелем убийства, уже изменил свои показания. Как утверждает источник, за всем этим стоит человек по кличке «Князь», который «крышует» пивные палатки в Корабельном районе. Как удалось выяснить «Новостям-N», в Корабельном районе сегодня целых два «Князя»: один торгует амфетаминами, второй птица более высокого полета: бизнесмен, партнер бывшего первого вице-губернатора Романчука, имеет серьезные связи в полиции. О котором из «князей» идет речь, пока не известно.