В Одесском СИЗО арестантам устроили кровавую месть за зверское убийство сотрудницы, — соцсети

Пользователи социальных сетей говорят о том, что после шокирующего убийства сотрудницы Одесского СИЗО, с заключенными начали проводить "воспитательные беседы" с применением грубой физической силы

Позавчера в Одессе случилось зверское убийство: преступник-рецидивист убил и расчленил женщину-инспектора Одесского СИЗО. После этого надзиратели начали бить других заключенных. Об этом на своей странице в Facebook рассказал священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев.

«Вчерашнее страшное убийство, естественно, повлекло за собой цепь событий, но совершенно не таких, которые следовало бы… Спецназ бьёт заключённых. Заходят в камеру здоровые полицейские в масках, с дубинками, и лупят арестантов. Это что, наказание такое? Тогда мне интересно — за что? Или воспитательный процесс такой — уничтожить с огромным трудом кое-как налаженный тюремный быт — ломают всё подряд, шкафчики, полочки, отбирают вентиляторы, обогреватели, ломают всё, что можно поломать, и отбирают всё, что можно отобрать…», — пишет священник.

Он сравнивает эти действия с коллективным наказанием в фашистском концлагере, когда за какую-нибудь провинность фашисты избивали весь барак. По словам Краснобаева, эта технология прекрасно работает на подавление личности, превращая людей в стадо.

«Но в стране, которая претендует то, чтобы называться правовым государством, в 2017 году, мне кажется, реакция должна быть совершенно другой. Нужно навести порядок в администрации. А если кого и бить — то начальника тюрьмы, его заместителей, опер часть, короче всех, кто имеет непосредственное отношение ко вчерашней трагедии. А зэкам, сидящим по камерам — дать воду, дать нормальную еду, и начать с ними работать, чтобы исправить, а не бить. Потому что таких страшных монстров, как тот, который совершил это злодеяние вчера — вообще единицы, и остальные сидельцы не имеют к этому инциденту никакого отношения», — считает капеллан.

Также Дмитрий Краснобаев считает, что жестокое убийство инспектора вскрыло все несовершенство существующей пенитенциарной системы в целом, и Одесского СИЗО в частности.

«Только в Одесской тюрьме нет воды. Только в Одесской тюрьме охрана продает арестантам предметы первой необходимости. Только в Одесской тюрьме такая страшная повальная наркомания. И потому — только в Одесской тюрьме стало возможно то, что произошло», — отметил капеллан.