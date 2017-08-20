Николаевские браконьеры создали ущерб на 443 тыс.грн.

На Николаевщине браконьеры нанесли ущерб рыбному хозяйству области на более 443 тыс. гривен

Управление государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области сообщает, что за неполный август текущего года инспекторами Николаевского рыбоохранного патруля было выявлено 116 правонарушений (из которых 78 — грубых) природоохранного законодательства на общую сумму убытков 443 629,64 грн., из которых только в период с 14 по 19 августа раскрыто 44 правонарушения, по которым общая сумма начисленных убытков, причиненных рыбному хозяйству Украины, составила 402 957,14 грн.

Так, 15.08.2017 в 23.45 на реке Южный Буг в районе с.Дорошовка, Вознесенского района Николаевской области при осуществлении браконьерского лова с помощью запрещенных орудий лова, — сетками в количестве пять единиц — был задержан правонарушитель, у которого обнаружена рыба: сазан (молодняк) в количестве 14 шт., белый амур (молодняк) — 1 шт., серебряный карась — 1 шт. Причиненный ущерб рыбному хозяйству Украины согласно методике расчетов убытков, причиненных рыбному хозяйству в результате нарушений правил рыболовства и охраны водных живых ресурсов, составил 45 121,14 грн.

16.08.2017 в 07.00 на Бугском лимане в районе с. Галициново Витовского района Николаевской области, при осуществлении браконьерского лова, с помощью промышленного орудия лова (сети месиновой) был задержан правонарушитель, у которого обнаружена рыба: бычок в количестве 18 особей, карась в количестве 10 особей, кефаль-сингиль в количестве 27 особей, пузанок в количестве 16 особей. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 19 567 грн.

17.08.17 в 07.20 на Березанском лимане в районе Андреево-Зоринской дамбы Березанского района Николаевской области, при осуществлении браконьерского лова, с помощью промышленного орудия лова (сети месиновой) без разрешения на промысел был задержан правонарушитель, у которого обнаружена рыба: молодняк белуги в количестве 1 особи, пузанок в количестве 2 особей, бычок в количестве 23 особей, кефаль-сингиль в количестве 25 особей. Причиненный ущерб рыбному хозяйству Украины составил 115 997 грн.

Также 17.08.17 в 07.45 в том же районе при осуществлении браконьерского лова, с помощью промышленного орудия лова (сети месиновой) без разрешения на промысел был задержан гражданин и другой правонарушитель, у которого обнаружена рыба: пузанок в количестве 2 особей, бычок в количестве 25 особей, кефаль-сингиль в количестве 50 особей. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 30 940 грн.

19.08.17 в 2.10 на Березанском лимане в районе села Осетровка Очаковского района Николаевской области, при осуществлении браконьерского лова с помощью промышленных орудий лова — шесть сетей, — были задержаны правонарушители, у которых выявлена ​​рыба: кефаль-сингиль в количестве 235 особей, пузанок в количестве 14 особей, бычок в количестве 19 особей. Причиненный ущерб рыбному хозяйству Украины составил 142 851 грн. Управление государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области