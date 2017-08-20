Николаевская полиция предотвратила преступление

В Первомайске 20-летний злоумышленник планировал убить бизнесмена прямо в центре города, отобрать у него деньги и бежать в Крым, чтобы жить в свое удовольствие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Жертвой должен был стать 40-летний состоятельный местный житель, который мог иметь при себе много денег.

Несмотря на свой юный возраст, преступник все тщательно спланировал, просчитал заранее возможные варианты развития событий и приступил к подготовке преступления.Для этого он сначала незаконно приобрел оружие, глушитель к нему, переделал его собственноручно в нужное боевое состояние, разыскал сообщников, которые согласились помогать ему после убийства переодеться и беспрепятственно исчезнуть, обдумал пути бегства и даже выбрал место и примерную дату нападения. Решил однозначно убивать предпринимателя, чтобы не оставлять его в свидетелях.

Информацию о подготовке к особо тяжкому преступлению получили оперативники и перед правоохранителями встала главная задача - спасти человеку жизнь.За полтора месяца сложнейшей работы полицейские под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области узнали о замысел злоумышленника и задокументировали его действия в полном объеме. В это время важно не упустить момент, который мог бы иметь необратимые последствия. Любая ошибка оперативников могла бы стоить предпринимателю жизни.

Оказалось, что молодой человек довольно профессионально разбирается в оружии и имеет дома целый арсенал, в том числе и боевую гранату. Собрав достаточную доказательную базу, 19 августа правоохранители приняли решение задерживать преступника, чтобы не было поздно.Для проведения рискованной спецоперации в сопровождении спецподразделения полиции КОРД Департамент "Корпуса оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины в Первомайске отправились опытные сотрудники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления, эксперты и взрывотехники. Никто не мог предсказать поведение вооруженного злоумышленника, когда он будет понимать, что разоблачен полицейским, поэтому важными условиями задержания была полная конспирация, четкость и слаженность действий. Возглавляли спецоперацию оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Анатолий Буханец и Виталий Шлемин.

На момент прибытия правоохранителей злоумышленник как раз испытывал в гараже своего деда подготовленное к убийству оружие. Услышав выстрелы, полицейским нужно было действовать быстро. За считанные секунды стрелок был уже в наручниках — КОРДовцы сработали профессионально и мгновенно.

Отстреливал парень обрез винтовки Мосина патронами калибра 7,62 мм и предусмотрительно успел избавиться от гильз, бросив их в выгребную яму. По месту его проживания во время санкционированного обыска в гараже полицейские нашли более сотни патронов различного калибра 9 мм, 5,45 мм, 7,62 мм и 16-го, гранату РГН, части к пистолету Макарова и винтовки, а также самодельные детали к оружию.Оснащенный пистолет иностранного производства преступник держал под подушкой, «готовясь на случай развертывания боевых действий»: именно так он объяснил наличие такого количества оружия и боеприпасов.

В расчете на неосведомленность правоохранителей, задержанный начал уверять их, что вообще плохо разбирается в том, что принес в дом от случайных знакомых, мол только сегодня просто для развлечений решил пострелять «пульку», всего-навсего калибра 7,62 мм.

Задержанному инкриминируется подготовка к совершению умышленного убийства и разбойного нападения (ч.1 ст.14 ч.1 ст.115, ч.1 ст.14 ч.4 ст.187 УК Украины), а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкции статей предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По согласованию прокуратуры подготовлено сообщение о подозрении. Следователями готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей

.Еще многое предстоит установить и проверить полицейским, но самое главное, что они предотвратили трагедию - гибель человека.

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