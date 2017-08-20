В Киеве конфликт в автобусе закончился стрельбой

20.08.17 13:05Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Инцидент произошел на Петровке

В Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой. Инцидент произошел вечером в субботу, 19 июля, на Петровке, сообщает Киев Оперативный.

В полицию и к медикам одновременно поступили звонки о том, что возле McDonald's в автобусе маршрута №101 произошла стрельба и "убивают мужчину".

Когда патрульные прибыли на место происшествия, выяснилось, что между двумя пассажирами автобуса возникла словесная перепалка. Затем один из них схватил пистолет, предназначенный для стрельбы резиновыми пулями, и выстрелил в своего оппонента, но не попал.

Тогда второй участник конфликта схватил стрелка, выволок на улицу и начал бить. В конфликт вмешались прохожие и разняли агрессивных мужчин.

Мужчина, который бил своего оппонента, вместе со своей девушкой не стали ждать полицию и скрылись с места происшествия.

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