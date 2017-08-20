В Украине задержан француз, укравший миллионы

Во Франции мужчина заочно осужден за финансовые махинации на десятки миллионов евро

В Украине задержан француз, которого дома осудили заочно за финансовые махинации на десятки миллионов евро. Об этом сообщили французские СМИ и судебные источники, информирует Радио Свобода.

Адвокат задержанного подтвердил, что его 51-летний подзащитный Жильбер Шикли был задержан 18 августа, а судебное слушание о его экстрадиции назначено на сегодня, 20 августа. По данным французских правоохранителей, Шикли обращался к работникам компаний или банков, представляясь их руководителем или агентом службы безопасности, и указывал выдать крупные суммы денег, нередко под предлогом того, что это было элементом спецоперации по борьбе с отмыванием денег. Таким образом в течение 2005-2006 годов он обманул крайней мере 33 предприятия и банков, которые потеряли не менее 60,5 млн евро. Почти 53 миллиона из этой суммы позже удалось найти и вернуть.

Шикли тогда провел несколько месяцев за решеткой, вышел на свободу в ожидании суда и в 2009 году сбежал в Израиль, где жил, не прячась и откровенно хвастался своими мошенничествами. 2015 его во Франции осудили заочно к семи годам лишения свободы и уплаты одного миллиона евро штрафа и 5,5 млн евро возмещения пострадавшим.

По его историей во Франции 2015 сняли художественный фильм "Я вас рассчитываю" (Je compte sur vous).