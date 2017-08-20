В Украине задержан француз, укравший миллионы

20.08.17 15:00Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Во Франции мужчина заочно осужден за финансовые махинации на десятки миллионов евро

В Украине задержан француз, которого дома осудили заочно за финансовые махинации на десятки миллионов евро. Об этом сообщили французские СМИ и судебные источники, информирует Радио Свобода.

Адвокат задержанного подтвердил, что его 51-летний подзащитный Жильбер Шикли был задержан 18 августа, а судебное слушание о его экстрадиции назначено на сегодня, 20 августа. По данным французских правоохранителей, Шикли обращался к работникам компаний или банков, представляясь их руководителем или агентом службы безопасности, и указывал выдать крупные суммы денег, нередко под предлогом того, что это было элементом спецоперации по борьбе с отмыванием денег. Таким образом в течение 2005-2006 годов он обманул крайней мере 33 предприятия и банков, которые потеряли не менее 60,5 млн евро. Почти 53 миллиона из этой суммы позже удалось найти и вернуть.

Шикли тогда провел несколько месяцев за решеткой, вышел на свободу в ожидании суда и в 2009 году сбежал в Израиль, где жил, не прячась и откровенно хвастался своими мошенничествами. 2015 его во Франции осудили заочно к семи годам лишения свободы и уплаты одного миллиона евро штрафа и 5,5 млн евро возмещения пострадавшим.

По его историей во Франции 2015 сняли художественный фильм "Я вас рассчитываю" (Je compte sur vous).

Похожие новости

07.08.17 15:51Суд арестовал все имущество Насирова - СМИ

05.08.17 16:10Украина выдаст США подозреваемого в мошенничестве

04.08.17 12:10Суд арестовал "вертолетную площадку" Януковича

15.07.17 15:13Телефонная конференция лидеров "Нормандской четверки" предварительно запланирована на 24 июля – СМИ

15.05.17 13:15Вторая часть штрафа Тедис Украина поступила в госбюджет - ГПУ

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Воскресенье, 20.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:30В США авто перескочило через разведенный мост (видео)

17:57Латвия отказалась от матча с Украиной в Киеве из-за нехватки игроков

17:27В Николаеве провели очередной рейд по предотвращению стихийной торговли

16:55С начала года в Украине больше всего подорожал алкоголь

16:33Вооруженные российские силовики сорвали патриотическое мероприятие крымских татар

16:00Украина отстает от Европы на 10 лет в развитии мобильного интернета

15:29Трамп надеется, что протесты объединят Америку

15:00В Украине задержан француз, укравший миллионы

14:31В Николаеве горит Матвеевский лес

13:58ДЭУ в лобовую влетел в Фольксваген: один водитель погиб сразу, второй - в больнице

13:28В Украине появился новый вид мошенничества: воры «модернизируют» банкоматы

13:05В Киеве конфликт в автобусе закончился стрельбой

12:31Николаевская полиция предотвратила преступление

12:14Президенту України запропонували запровадити День cантехніка

11:54Николаевщина и Одесская область ведет споры из-за территории

11:30В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

11:06Сегодня Всемирный день лени

10:51Погода на сегодня: в Украине местами дожди с грозами, температура до +34

10:30Президент Грузії планує візит до України

10:13На Николаевщине горел лес

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

06.08.17 18:503200

«Танок на майдані Конґо» дал концерт в Николаеве

06.08.17 19:067870

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:247440

Голливудская пара приехала в Украину

06.08.17 19:443950

На берегах Николаева тысячи мертвых бычков

Самые читаемые

17.08.17 20:0510860

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

06.08.17 19:067870

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:247440

Голливудская пара приехала в Украину

06.08.17 20:096690

Украинские гребцы завоевали бронзу на чемпионате США

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама