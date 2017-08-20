Вооруженные российские силовики сорвали патриотическое мероприятие крымских татар

20.08.17 16:33Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

В оккупированном Россией Крыму вооруженные силовики не допустили проведение патриотического мероприятия крымских татар

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, сегодня, 20 августа, крымские татары запланировали провести мирную акцию посвященную 30-летию проведения массовых митингов крымских татар в Москве летом 1987 года. Мероприятие должно было состояться в Крыму, на территории базы отдыха «Ковбой», что в деревне Акъ-Къая (Белая Скала) вблизи города Къарасувбазара (ныне Белогорск).

Однако памятные мероприятия крымских татар было сорвано вооруженными российскими силовиками и местной полицией оккупированного Крыма.

«Несколько десятков вооруженных людей в масках перекрыли вход на территорию крымской базы отдыха «Ковбой». Объявленная российскими оккупантами причина блокирования территории базы отдыха – якобы поступившее сообщение о минировании данной территории», — сообщил лидер Меджлиса.

По его мнению, оккупантам отдали приказ не допустить проведения патриотического мероприятия татар. Ведь оно посвящено одному из решающих этапов крымскотатарского национального движения новейшего времени.

Рефат Чубаров также рассказал, что российские оккупанты задержали одного из организаторов акции Бекира Умерова. На территорию базы отдыха никого не пускают, даже журналистов.

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