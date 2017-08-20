07.08.17 08:003250
На проспекте Героев Украины в Николаеве одновременно произошли две аварии
|20.08.17 19:30
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В воскресенье, 20 августа, возле торгового центра "Метро" в Николаеве на проспекте Героев Украины (бывш. проспект Героев Сталинграда, прим.ред) произошло ДТП с участием трех автомобилей.
В воскресенье, 20 августа, возле торгового центра "Метро" в Николаеве на проспекте Героев Украины (бывш. проспект Героев Сталинграда, прим.ред) произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.
Автомобили "Volkswagen", "Volkswagen Caddy" и "Жигули" ехали по проспекту Героев Украины в одном направлении. Возле "Метро" из-за несоблюдения дистанции между автомобилями в "Volkswagen" въехали "Жигули", после чего с ними столкнулся "Volkswagen Caddy".
Примерно в это же время на проспекте Героев Украины произошло еще одно ДТП. В районе остановки НКИ "Таврия" во время обгона столкнулась с автомобилем "Жигули".
Отметим, вследствие в двух ДТП никто не пострадал. Все транспортные средства получили механические повреждения.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествий. Движение на проспекте может быть временно затруднено.