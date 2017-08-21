Штаб: На Донбассе серьезное обострение

21.08.17 09:13Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

Ранения получили пять украинских бойцов.

За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 47 раз, ранения получили пять бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в понедельник, 21 августа.

В штабе отметили, что боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов позиций ВСУ и все чаще используя минометы и установки "Град-П".

По данным штаба, наиболее горячо вечером и ночью было в Донецком направлении. Так, с 17.00 и до полуночи сепаратисты непрерывно обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины в Авдеевский промзоне. На Приморском направлении, как утверждают украинские военные, боевики целились из стрелкового оружия в дома гражданских в поселке Марьинка.

Военные подчеркнули, что на большинство обстрелов украинские бойцы открывали плотный огонь на поражение противника.

В свою очередь боевики обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка, Луганска и других населенных пунктов, контролируемых боевиками.

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