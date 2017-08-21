Штаб: На Донбассе серьезное обострение

Ранения получили пять украинских бойцов.

За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 47 раз, ранения получили пять бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в понедельник, 21 августа.

В штабе отметили, что боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов позиций ВСУ и все чаще используя минометы и установки "Град-П".

По данным штаба, наиболее горячо вечером и ночью было в Донецком направлении. Так, с 17.00 и до полуночи сепаратисты непрерывно обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины в Авдеевский промзоне. На Приморском направлении, как утверждают украинские военные, боевики целились из стрелкового оружия в дома гражданских в поселке Марьинка.

Военные подчеркнули, что на большинство обстрелов украинские бойцы открывали плотный огонь на поражение противника.

В свою очередь боевики обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка, Луганска и других населенных пунктов, контролируемых боевиками.