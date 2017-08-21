ДТП с президентом Карпат: суд арестовал охранника

Борща арестовали на два месяца.

Суд Львова арестовал на два месяца без права залога охранника совладельца телеканала ZIK и почетного президента футбольного клуба Карпаты Петра Дыминского – Андрея Борща. Его подозревают в причастности к ДТП, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила, сообщает 5 канал.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней женщины, которая совершала поворот по правилам дорожного движения. Наталья Трила погибла на месте.

Виновником аварии назвал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в авто охраны бизнесмена.

При этом брат погибшей утверждает, что именно Дыминский был за рулем Mercedes в момент аварии, а Борщ просто взял вину на себя.