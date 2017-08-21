Инцидент с эсминцем США: неизвестна судьба десяти моряков

Эсминец движется в синграпурский порт собственным ходом.

В результате столкновения американского эсминца John S. McCain и нефтетанкера Alnic MC в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура пропали десять человек и еще пять получили ранения.

Об этом официально сообщает 7-й флот ВМС США.

"На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения", − отмечает в сообщении.

Эсминец движется в порт собственным ходом.