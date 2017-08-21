07.08.17 15:004480
Инцидент с эсминцем США: неизвестна судьба десяти моряков
|21.08.17 11:03
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Эсминец движется в синграпурский порт собственным ходом.
Эсминец движется в синграпурский порт собственным ходом.
В результате столкновения американского эсминца John S. McCain и нефтетанкера Alnic MC в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура пропали десять человек и еще пять получили ранения.
Об этом официально сообщает 7-й флот ВМС США.
"На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения", − отмечает в сообщении.
Эсминец движется в порт собственным ходом.