Масштабна лісова пожежа в Миколаївській області: затримано двох підозрюваних в підпалі

21.08.17 11:34Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі лісу біля села Новопетрівське Миколаївської області.

Як розповіли в прес-службі поліції регіону, ними виявилися хлопці 17 і 21 років, один з них був раніше судимий, повідомляє Новое Время.

Відзначається, що старший з хлопців вирішив відсвяткувати свій день народження в спеціально відведеному місці в лісі, який межує з населеним пунктом. Прибравши перед святкуванням територію місця для відпочинку, сміття друзі вирішили підпалити неподалік.

Не дочекавшись поки він повністю згорить, а вогонь загасне, товариші поїхали з лісу, але через деякий час повернулися в пошуках мобільного телефону. Побачивши, що почалася пожежа, хлопці зникли.

Своєї провини затримані не заперечують і дають свідчення. За їхніми словами, вони не збиралися влаштовувати пожежу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Ступінь провини кожного з молодих людей буде встановлено в ході слідства. Вирішується питання про оголошення про підозру і обрання запобіжного заходу.

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