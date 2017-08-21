Жуткое ДТП в Николаевской области: водитель погиб мгновенно

На дороге Ульяновка-Николаев столкнулись Daewoo Sens и Volkswagen Jetta.

В Арбузинском районе Николаевской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает Сегодня.

"20 августа, в 00:05, на автодороге Р 06 "Ульяновка-Николаев" водитель автомобиля Daewoo Sens, двигаясь со стороны г. Первомайска в направлении г. Вознесенск, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, который двигался во встречном направлении", – говорится в сообщении областной полиции.

По данным правоохранителей, в результате аварии на месте погиб 49-летний водитель Daewoo Sens, а водитель автомобиля Volkswagen с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".