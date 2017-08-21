Автомобиль на большой скорости сбил ребенка и двух взрослых на тротуаре Три пешехода пострадали в ДТП 21 августа на Николаевской дороге в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции города. Происшествие случилось около 11:00. Грузовик с полуприцепом ехал по Николаевской дороге и, поворачивая направо из средней полосы, врезался в автомобиль Renault Trafic. От удара легковушку откинуло на тротуар, где она сбила трех пешеходов, в том числе 13-летнюю девочку. Пострадавшие доставлены в больницу. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама