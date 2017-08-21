07.08.17 15:004480
Автомобиль на большой скорости сбил ребенка и двух взрослых на тротуаре
|21.08.17 13:27
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Три пешехода пострадали в ДТП 21 августа на Николаевской дороге в Одессе.
Три пешехода пострадали в ДТП 21 августа на Николаевской дороге в Одессе.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции города.
Происшествие случилось около 11:00.
Грузовик с полуприцепом ехал по Николаевской дороге и, поворачивая направо из средней полосы, врезался в автомобиль Renault Trafic.
От удара легковушку откинуло на тротуар, где она сбила трех пешеходов, в том числе 13-летнюю девочку. Пострадавшие доставлены в больницу.