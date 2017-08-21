«Синий кит» в Украине: киберполиция сделала важное заявление

В киберполиции заявили о победе над группами смерти

Количество украинцев в группах смерти уменьшилось на 45%.

Об этом сообщил начальник киберполиции Сергей Демедюк.

«Количество участников этих групп со стороны Украины уменьшилось на 45%. Надо учитывать также, что в этих группах состоят волонтеры, журналисты, которые мониторят ситуацию, но таких людей не так много. В основном людям было просто интересно», — отметил Демедюк.

По его словам, среди школьников было модно числиться в таких группах. Некоторые дети даже царапали себе руки, чтобы сверстники подумали, что он играет, хотя на самом деле это не так.

«Активными участниками этих групп являются как раз дети из неблагополучных семей — это 80%, дети с заболеваниями психики — около 10%. Остальные — это дети с разного рода проблемами. Например, непонимание родителей, непонимание в обществе. Был случай, когда девочка совершила самоубийство из-за несчастливой любви», — подытожил Демедюк.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада сделала важный шаг в борьбе с «группами смерти» в Украине. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4088, который предусматривает установление уголовной ответственности за доведение до самоубийства.