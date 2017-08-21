07.08.17 15:004480
В Европе очередной теракт: в Марселе автомобиль протаранил остановку с людьми
|21.08.17 14:03
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В понедельник, 21 августа, во французском городе Марсель неизвестный врезался на автомобиле в остановку общественного транспорта
В понедельник, 21 августа, во французском городе Марсель неизвестный врезался на автомобиле в остановку общественного транспорта
Один человек погиб и еще один пострадал в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Марселе (Франция). Об этом сообщают французские СМИ.
«По крайней мере один человек был ранен после того, как автомобиль врезался в автобусную остановку в Марселе», — сообщили представители французской полиции.
В то же время ряд СМИ сообщает о гибели одного из людей, находившихся на остановке.
При этом отмечается, что подозреваемый в совершении ДТП был арестован на месте.
«На данное время у нас нет информации о мотивах этого человека», — добавили в полиции.