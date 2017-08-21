В Европе очередной теракт: в Марселе автомобиль протаранил остановку с людьми

В понедельник, 21 августа, во французском городе Марсель неизвестный врезался на автомобиле в остановку общественного транспорта

Один человек погиб и еще один пострадал в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Марселе (Франция). Об этом сообщают французские СМИ.

«По крайней мере один человек был ранен после того, как автомобиль врезался в автобусную остановку в Марселе», — сообщили представители французской полиции.

В то же время ряд СМИ сообщает о гибели одного из людей, находившихся на остановке.

При этом отмечается, что подозреваемый в совершении ДТП был арестован на месте.

«На данное время у нас нет информации о мотивах этого человека», — добавили в полиции.