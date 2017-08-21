Николаевский суд готов отпустить под домашний арест убийцу

Сегодня в Корабельном районном суде Николаева рассматривалось ходатайство следственных органов о применении меры пресечения в отношении местного жителя Виталия Барчука, подозреваемого в убийстве, сообщают «Новости Н».

Судья Андрей Федорченко, выслушав доводы следствия и защиты, встал на сторону последней и вынес решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемый вышел на свободу прямо в зале суда и был встречен радостными родственниками и друзьями.

Громкое убийство произошло в Корабельном районе Николаева в ночь с пятницы на субботу, 19 августа. Двое местных жителей Анатолий Лукасевич и его друг по имени Владимир по окончании работы зашли в пивную палатку возле железнодорожного переезда. Они попросили у продавщицы налить им по 100 граммов водки. Когда продавщица выполнила заказ, Анатолий сделал ей замечание — дескать, водка мутная, явный фальсификат. Тем не менее, друзья сели за стол. Тем временем продавщица позвонила кому-то по телефону и сообщила, что, мол, пришли «какие-то недовольные». Уже через несколько минут в заведение явились четверо крепких мужчин. Одним из них, как позже выяснилось, был Барчук - не говоря ни слова, несколько раз изо всей силы ударил Анатолия Лукасевича по голове. От полученных ударов тот упал на землю и через несколько минут умер.

Уже на следующий день полицейские задержали Барчука в порядке ст. 208 УПК Украины. А еще через два дня судья Федорченко отпустил его на свободу.

Как сообщил «Новостям Н» источник в правоохранительных органах, за Барчуком стоит некий «Князь» который «крышует» все пивные палатки в Корабельном районе. У «Князя» по словам источника, «большие связи» и он легко покупает судей, полицию, прокуратуру.

Судя по тому, что Борчука выпустили на свободу, информация источника является верной.

Убитого Анатолия Лукасевича в воскресенье похоронили.