Николаевский "юморист" попал в больницу

Около часа ночи, во время пешего патрулирования на проспекте Центральном, инспекторы увидели, что гражданин курит на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева. Они подошли к мужчине, чтобы разъяснить ему нормы действующего законодательства о запрете курения в общественных местах. По просьбе стражей порядка курильщик назвал свои анкетные данные, при проверке которых оказалось, что 42-летний мужчина уже более полутора лет разыскивается столичными правоохранителями.

Сначала мужчина будто бы согласился проехать в отдел полиции, но когда начали идти к служебному автомобилю, он резко начал махать руками и пытался схватить одного из стражей порядка за форменную одежду. В ответ на него пришлось надеть наручники.

Мужчину доставили в отдел полиции. Туда же вскоре прибыла и его жена с документами. Оказалось, что мужчина решил пошутить и назвал не свои анкетные данные, а довольно распространенную фамилию Петров. Перенервничав, он попросил вызвать ему скорую, ведь, по его словам, ему стало плохо. Врачи по просьбе мужчины забрали его в медучреждение, где он решил пройти обследование.