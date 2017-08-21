В Коблево, мужчина испытав неудачную попытку примирения, задушил любимую

21.08.17 20:48Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

41-летний злоумышленник решил наладить испорченные отношения с женщиной, поэтому для примирения пригласил ее хорошо провести время на Черноморском побережье.

Иформирует Новости Н

НОВОСТИN Понедельник, 21 Августа 2017 19:22

Поиск по сайту ГЛАВНАЯНОВОСТИ В Коблево мужчина, пытаясь помириться со своей возлюбленной, задушил её Сегодня в 19:121901

41-летний злоумышленник решил наладить испорченные отношения с женщиной, поэтому для примирения пригласил ее хорошо провести время на Черноморском побережье.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Для отдыха выбрали одну из баз, где ранее работал мужчина. Ночью парочка уединилась на территории расположения обслуживающего персонала и за рюмкой спиртного начали вспоминать прошлые конфликты. Не обошлось и без укоров женщине за ее флирт с другими мужчинами. Алкоголь, ревность и пояснения сожительницы разозлили злоумышленника, и разговор превратился в скандал с дракой. Кстати, ранее он уже отбывал наказание за убийство.

Мужчина избил возлюбленную, а потом задушил. Когда злоумышленник уже выходил из базы, охранник заметил преступника, руки которого были в крови, и сразу же вызвал полицию, а на заднем дворе нашел тело 35-летней потерпевшей.

Убийца был найден почти сразу, он находился неподалеку и пытался спрятаться в толпе отдыхающих. Сейчас мужчина дает показания правоохранителям.

По данному факту следователями Березанского отделения Очаковского ОП ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Злоумышленник был задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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