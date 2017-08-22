Четыре министра подали недостоверную информацию в своих е-декларациях

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронной декларации вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко и декларации вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за 2015 год, а также нарушения за 2015 и 2016 годы в электронных декларациях вице-премьер-министра Владимира Кистиона и министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

Соответствующий вывод был утвержден на заседании агентства в понедельник.

По результатам проверки установлено, что Зубко не указал сведения об объекте недвижимости относительно его пребывания в собственности, в аренде или на другом праве собственности. Зубко пояснил, что он проживал на условиях бесплатного пользования.

Также он задекларировал земельный участок площадью 2 000 кв. м. При этом в соответствии с предоставленными пояснениями Зубко, площадь указанного земучастка составляет 1,8 тыс. кв. м. Таким образом, в декларации указаны недостоверные данные.

Кроме того, Зубко указал вместо идентификационного номера автомобиля Toyota Rav4, который принадлежит его жене, номерной знак. Таким образом, он нарушил требования п. 2 и 3 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

При том по результатам проверки декларации фактов совмещения и конфликта интересов у Зубко не установлено. Также отсутствуют основания для привлечения его к административной или уголовной ответственности.

В свою очередь Владимир Кистион указал информацию не об общей площади спального корпуса в Винницкой области, а площадь в размере 34,5 кв. м, которой владеет на праве совместной собственности его жена.

Согласно данным Государственного реестра имущественных прав на недвижимость, общая площадь спального корпуса составляет 9 555 кв. м. Также Кистион не указал сведения о других совладельцах спального корпуса.

Кроме того, им были указаны недостоверные сведения об общей площади арендованной квартиры. Такое же нарушение было выявлено в декларации Кистиона за 2016 год.

Таким образом, он нарушил требования п. 2 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".По результатам проверки декларации фактов совмещения и конфликта интересов у Кистиона не установлено, основания для привлечения его к административной или уголовной ответственности отсутствуют.

По результатам проверки было также установлено, что Кириленко указал недостоверные сведения о кадастровом номере земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства.

Также он не указал в декларации информацию о доходах своей жены в виде выплаты по условиям гражданско-правового договора в размере 5 925,51 гривны. Кириленко пояснил, что данная выплата ошибочно не была указана в справке о доходах из бухгалтерии по месту работы жены.

По результатам проверки декларации фактов совмещения и конфликта интересов у Кириленко не установлено. При этом отсутствуют основания для привлечения его к административной или уголовной ответственности.Игорь Жданов в свою очередь не указал в декларации информацию о праве пользования членов семьи квартирой площадью 113,8 кв. м.

В декларации за 2016 год Жданов не задекларировал доход на общую сумму 6 896,92 гривны, в том числе 2 475 гривен стипендии дочери и 4 421,92 гривны дохода, полученного от общественной организации "Национальный олимпийский комитет".

Таким образом, министр нарушил требования п. 2 и 7 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".По результатам проверки декларации фактов совмещения и конфликта интересов у Жданова не установлено.

При этом отсутствуют основания для привлечения его к административной или уголовной ответственности.Теперь министры должны подать декларации с достоверными данными.