Подозреваемого в убийстве заключенного перевели с Одесского СИЗО в Николаевское Подозреваемого в жестоком убийстве работницы Одесского СИЗО перевели в Николаевский следственный изолятор. Иформирует Шиповник Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Заключенный находится в специальном отделении СИЗО, в котором осужденные на пожизненное заключение ожидают отправки по этапу. В николаевском учреждении приняты усиленные меры безопасности. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама