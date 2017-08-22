Подозреваемого в убийстве заключенного перевели с Одесского СИЗО в Николаевское

22.08.17 10:43Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Подозреваемого в жестоком убийстве работницы Одесского СИЗО перевели в Николаевский следственный изолятор.

Иформирует Шиповник

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Заключенный находится в специальном отделении СИЗО, в котором осужденные на пожизненное заключение ожидают отправки по этапу. В николаевском учреждении приняты усиленные меры безопасности.

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