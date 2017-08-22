08.08.17 11:056770
Подозреваемого в убийстве заключенного перевели с Одесского СИЗО в Николаевское
|22.08.17 10:43
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Подозреваемого в жестоком убийстве работницы Одесского СИЗО перевели в Николаевский следственный изолятор.
Подозреваемого в жестоком убийстве работницы Одесского СИЗО перевели в Николаевский следственный изолятор.
Иформирует Шиповник
Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Заключенный находится в специальном отделении СИЗО, в котором осужденные на пожизненное заключение ожидают отправки по этапу. В николаевском учреждении приняты усиленные меры безопасности.