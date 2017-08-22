У миколаївській маршрутці сталася різанина

22.08.17 14:06Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

У Миколаєві чоловік звинуватив пасажира маршрутки в тому, що той наступив на ногу його дівчині і дістав ножове поранення після бійки з цим попутником на зупинці.

Поліцейським повідомили про госпіталізацію 35-річного місцевого жителя з ножовим пораненням живота, – повідомляє прес-служба обласного відділу поліції.

Правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, підозрюваного у використанні ножа в бійці.

За даними поліції, чоловіки посварилися в маршрутці через те, що один з них наступив на ногу дівчині другого.

“Обмінявшись взаємними образами, чоловіки вийшли на зупинці громадського транспорту по вул. 3-й Слобідській, де продовжили з’ясування стосунків вже на кулаках. Завдавши кілька ударів опоненту, потерпілий разом з коханою залишили місце події, але той, прийшовши до тями, дістав з кишені розкладний ніж і, наздогнавши кривдника, вдарив його”, – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Інформацію щодо даного факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України “Умисне тяжке тілесне ушкодження”.

“За погодженням з місцевою прокуратурою чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Згідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років”, – відзначив слідчий Заводського ВП ГУНП у Миколаївській області, ст. лейтенант поліції Сергій Панченко.

Затриманому оголошено про підозру, запобіжний захід обирають.

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