На Львовщине двое мужчин госпитализированы с ботулизмом

22.08.17 14:31Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Незадолго до этого они ели домашнюю тушенку.

Во Львовской области в понедельник, 21 августа, двух мужчин из Сокольского района госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом ботулизм.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на главного эпидемиолога Львовской области Наталью Тимко.

По ее словам, пострадавшие – мужчины 1958 и 1959 года рождения. Они употребляли мясные консервы домашнего приготовления. Вскоре им стало плохо.

"Их доставили сначала в районную больницу, а оттуда – во Львов. Сейчас оба пациента в реанимации, их состояние тяжелое", – сообщила Тимко.

Эпидемиолог отметила, что при этом заболевании пациентам обязательно следует вводить сыворотку от ботулизма. Но ее не оказалось в больнице.

Пока врачи делают все для того, чтобы спасти мужчин, и ждут, пока с Минздрава передадут сыворотку.

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