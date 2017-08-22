На Львовщине двое мужчин госпитализированы с ботулизмом
|22.08.17 14:31
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Незадолго до этого они ели домашнюю тушенку.
Во Львовской области в понедельник, 21 августа, двух мужчин из Сокольского района госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом ботулизм.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на главного эпидемиолога Львовской области Наталью Тимко.
По ее словам, пострадавшие – мужчины 1958 и 1959 года рождения. Они употребляли мясные консервы домашнего приготовления. Вскоре им стало плохо.
"Их доставили сначала в районную больницу, а оттуда – во Львов. Сейчас оба пациента в реанимации, их состояние тяжелое", – сообщила Тимко.
Эпидемиолог отметила, что при этом заболевании пациентам обязательно следует вводить сыворотку от ботулизма. Но ее не оказалось в больнице.
Пока врачи делают все для того, чтобы спасти мужчин, и ждут, пока с Минздрава передадут сыворотку.