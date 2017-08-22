На Николаевщине завклубом избила на дискотеке 15-летнюю девочку

22.08.17 14:46Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

В селе Прибугское Очаковского района Николаевской области в субботу, 19 августа, около 21:00 в сельском клубе на дискотеке заведующая этим клубом Елена Волкова вместе со своей дочерью избили 15-летнюю девочку.

Об этом пишут «Преступности.НЕТ»

По его словам, конфликт начался между двумя 15-летними девочками 20-летней дочерью заведующей клуба – последняя якобы оскорбила подростков, которые пошли пожаловаться ее матери. Однако та, вместо того, чтобы разрешить конфликт, сама в него вступила.

  • Дети подошли к ней пожаловаться на то, что ее дочка обзывает их «шалавами» и так далее, а та говорит – закроет двери и начала на них нецензурной бранью ругаться, а потом и руками и ногами били, и за волосы тянули, и душили. Есть свидетели, если бы не те свидетели взрослые, неизвестно, что бы с тем ребенком сделали, - рассказал житель села.

У пострадавшей, как говорит ее односельчанин, множество ссадин и ран на теле: ссадины на шее, на ногах, вырван клубок волос, и девочка постоянно держится за живот, говоря, что он у нее болит.

Мать избитой девочки вызвала полицию, которая приехала уже примерно в 00:30 – правоохранители приняли у нее заявление. Однако, спустя два дня, по словам соседа семьи, полиция приехала к матери пострадавшей девочки и заявила, что завклубом наказание нести не будет.

  • А сегодня полиция приехала на вызов, по нашей улице дедушка умер. Полиция оформила там все и зашли они к этой женщине, у которой дочку избили. И сказали: «Вы себе сильно много позволяете, это все неправильно, вы еще сами понесете наказание». Будет завтра самосуд, я вам серьезно говорю, - заявил Виктор Иваницкий.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области подтвердили информацию о данном факте, однако отметили, что после того, как женщина написала заявление полицейским, через какое-то время она его забрала, заявив, что не имеет претензий к заведующей клубом – соответственно, уголовное производство даже не открывалось.

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