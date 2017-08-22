В Почаевской лавре экс-военный покончил с собой

22.08.17 16:14Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Мужчина выбросился со смотровой галереи.

На территории Почаевской лавры в Тернопольской области покончил жизнь самоубийством 38-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции Украины.

"21 августа около 6 часов утра в дежурную часть Кременецкого отдела полиции обратился 64-летний житель села Нестерварка Тульчинского района Винницкой области, который рассказал, что на территории Свято-Успенской лавры покончил жизнь самоубийством его 38-летний сын", - говорится в сообщении.

Как отметил мужчина, у его сына, бывшего военного, последние несколько лет были психические проблемы, о чем есть соответствующее заключение медиков. В лавру он его привез, надеясь, что здесь ему станет легче.

"В ночь трагедии сын был беспокойный и около четырех часов утра вышел из номера отеля", - добавил мужчина, заверив, что бросился за ним, однако найти не смог.

Впоследствии охранники лавры услышали крик со смотровой галереи, а через несколько минут во двор упало тело.

В настоящее время начато уголовное производство, тело погибшего отправили в морг для проведения вскрытия.

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