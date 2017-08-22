В Киеве автобус въехал в остановку, водитель бежал

22.08.17 20:23Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Людей раскидало по асфальту

Водитель автобуса в Киеве не рассчитал габариты и въехал в остановку с людьми, после чего покинул место происшествия. Об этом говорится на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

"На площади Тараса Шевченко водитель 99 автобуса, государственный номерной знак AA0424AA, тормозя у остановки, чуть не рассчитал габариты и въехал в остановку. От удара сооружение снесло с места. Людей, которые сидели на остановке, разбросало по асфальту", - говорится в сообщении.

В результате ДТП люди не пострадали.

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