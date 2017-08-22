В центре Николаева пытались убить мужчину и украли у него 500 тысяч гривен

22.08.17 20:48Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве вечером 22 августа неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину и отобрали у него сумку с деньгами.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области, неизвестные отобрали у своей жертвы сумку, в которой находилось около полумиллиона гривен. У пострадавшего, по предварительным данным, ранение в ногу. Очевидцы преступления вызвали на место происшествия полицию.

Как сообщает издание следственно-оперативная группа на месте нападения отказывается что-либо комментировать.

На месте происшествия нашли четыре гильзы. При этом полиция не оградила толком место преступления лентой – прохожие спокойно по нему проходили.

Спикер николаевской полиции рассказала, что, по предварительным данным, нападение связано с деятельностью конвертационного центра. Нападавшие неславянской внешности скрылись с места преступления на сером автомобиле «Audi».

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