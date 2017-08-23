Сутки в АТО: четверо ранены в результате обстрелов

За сутки зафиксировано 28 случаев нарушения режима тишины

За сутки 22 августа в зоне проведения АТО на Донбассе трое украинских военнослужащих были ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вечером сепаратисты активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения.

"В частности, на приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибра 122 миллиметра по нашим опорным пунктам на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20:00 враг не прицельно выпустил не менее шести снарядов калибра 152 миллиметра возле поселка Водяное - в район, где вообще нет украинских позиций", - говорится в сообщении.

Под минометный огонь дважды попали опорные пункты ВСУ вблизи Гнутово, а из гранатометов били по окрестностям Павлополя.

На донецком направлении в авдеевской промзоне с 19:00 и почти до полуночи велся огонь по бойцам АТО из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ответ украинские военные накрывали противника плотным огнем. В результате такого противостояния один наш боец ​​получил ранения. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты Бутовка", - добавляют в штабе.

На луганском направлении из минометов и гранатометов били по опорным пунктам ВСУ в окрестностях Новоалександровки и Крымского, в результате чего двое украинских защитников получили ранения.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины.