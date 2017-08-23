В работе Facebook произошел сбой

23.08.17 16:55Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Многие пользователи заявили о проблемах с доступом к соцсети.

В работе социальной сети Facebook в среду, 23 августа, произошел очередной масштабный сбой. Многие пользователи заявили о проблемах с доступом, передает The Independent со ссылкой на данные сайта Down Detector.

По некоторым данным, страницы Facebook не загружались у пользователей интернет-браузера Google Chrome. В большинстве случаев проблема решалась очисткой кеша в браузере.

По данным Down Detector, с проблемой доступа в Facebook столкнулись пользователи из Японии, Западной Европы и восточной части США. За последние сутки зафиксировано около полутора тысяч обращений об отсутствии доступа в социальную сеть.

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