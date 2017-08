В работе Facebook произошел сбой Многие пользователи заявили о проблемах с доступом к соцсети. В работе социальной сети Facebook в среду, 23 августа, произошел очередной масштабный сбой. Многие пользователи заявили о проблемах с доступом, передает The Independent со ссылкой на данные сайта Down Detector. По некоторым данным, страницы Facebook не загружались у пользователей интернет-браузера Google Chrome. В большинстве случаев проблема решалась очисткой кеша в браузере. По данным Down Detector, с проблемой доступа в Facebook столкнулись пользователи из Японии, Западной Европы и восточной части США. За последние сутки зафиксировано около полутора тысяч обращений об отсутствии доступа в социальную сеть. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама