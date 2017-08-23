На Пушкинском кольце столкнулись седельный тягач и «Мерседес» — на проспекте огромная пробка Днем в среду, 23 августа, на Пушкинском кольце в Николаеве столкнулись седельный тягач DAF с полуприцепом и микроавтобус Mercedes Sprinter. Оба автомобиля выезжали на кольцо с улицы Пушкинской. При совершении маневра водитель большегрузного автомобиля зацепил ехавший справа микроавтобус, сообщает Новости N. В результате столкновения никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Из-за столкнувшихся на кольце автомобилей на проспекте Центральном (Ленина) и ул. Пушкинской образовались автомобильные заторы. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама