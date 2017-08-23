На Пушкинском кольце столкнулись седельный тягач и «Мерседес» — на проспекте огромная пробка

23.08.17 18:24Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Днем в среду, 23 августа, на Пушкинском кольце в Николаеве столкнулись седельный тягач DAF с полуприцепом и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Оба автомобиля выезжали на кольцо с улицы Пушкинской. При совершении маневра водитель большегрузного автомобиля зацепил ехавший справа микроавтобус, сообщает Новости N.

В результате столкновения никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Из-за столкнувшихся на кольце автомобилей на проспекте Центральном (Ленина) и ул. Пушкинской образовались автомобильные заторы.

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