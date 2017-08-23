В Николаеве женщина-сутенер хотела сбежать в Крым

23.08.17 19:18Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Узнав о том, что 24-летняя жительница Николаева, которая находится под домашним арестом, нарушает условия меры пресечения и, чтобы избежать уголовной ответственности за организацию вывоза женщин в одну из стран Европы, с последующим вовлечением их в сферу незаконного предоставления платных интимных услуг, планирует выехать в Крым, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прибыли к ней домой с санкционированным обыском.

В квартире домовладелице правоохранители нашли еще один ее украинский паспорт (предыдущий был удален во время задержания) и амфетамин, сообщают Николаевские известия.

Известно, что женщина специально встречалась со знакомыми и забрала у них свой еще один паспорт, оставленный ранее на ответственное хранение. Оказалось, что подозреваемая заранее предусмотрела возможность изъятия ее документов, поэтому подготовилась к этому.

Злоумышленница намеренно заявила о якобы потере своего паспорта и таким образом получила новый, и предыдущий оставила себе.

Ранее женщине было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.149 УК Украины «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека», наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Тогда мерой пресечения суд избрал домашний арест.

Сейчас в отношении лица, подозреваемого в причастности к организации канала торговли людьми по согласованию с органами прокуратуры подготовлено ходатайство в суд Центрального района об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

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