По факту «минирования» николаевского «Экватора» начато уголовное производство

В среду, 23 августа, в полицию поступил сигнал от оператора ГСЧС Украины в Николаевской области о том, что на телефонную спецлинию «101» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании завода «Экватор».

Об этом сообщат Заводской отдел полиции ГУНП Николаевской области.

На место происшествия немедленно прибыли специалисты взрыво-технической службы ГУНП, сотрудники следственно-оперативной группы Заводского отдела полиции, ГСЧС, патрульные полицейские и скорая медицинская помощь. Правоохранители оцепили район возможной опасности и эвакуировали работников предприятия.

Взрывотехники и кинолог со служебной собакой, тщательно обследовав здание и прилегающую территорию, не обнаружили никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Работа предприятия была восстановлена.

В настоящее время полицейские устанавливают личность правонарушителя, предоставившего ложное сообщение о заминировании. Следственным отделением Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.